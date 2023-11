Jimmy P apresenta “Natal Urbano” na Figueira da Foz

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta, no dia 2 de Dezembro, pelas 21h30, o concerto natalício “Natal Urbano”, da autoria do cantor Jimmy P e com a participação do coro Pequenas Vozes da Figueira da Foz.

Nota descritiva deste evento refere-se ao espectáculo como “uma celebração, em palco, da universalidade da música e do espírito de partilha que se sublinha em cada época natalícia”, resultando num concerto com as músicas mais icónicas do artista e temas clássicos desta altura do ano.

A actuação natalícia ocupará o palco do Grande Auditório do CAE, com o preço dos bilhetes a 12 euros por pessoa.