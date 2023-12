Fim de Ano na Figueira

Para além de várias opções em unidades hoteleiras, o réveillon na Figueira da Foz mostra, na Avenida 25 de Abril e Praça do Forte, um evento a dois tempos. Hoje, dia 30 de Dezembro, sobem ao palco os Calema e a dj Ana Isabel Arroja e dia 31, os Delfins. O fogo de artificio será largado à meia-noite.

No Casino, a aposta recai no espectáculo “Luxury”, a par de um jantar de gala e música para dançar com o dj Johnny B. Segundo divulgado, o espectáculo “Luxury” é inspirado “num chic cabaret, com reminiscências de um passado musical que soube percorrer o tempo e que eternizou os famosos cantores de várias épocas que, com versões, conseguiram tornar sempre esses temas actuais. Num período de mudanças, de modas e estilos, surgirá em palco um elenco constituído por quatro bailarinas, três bailarinos, um acrobata e uma cantora”.

Bom Ano!