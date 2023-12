Figueira da Foz entra em 2024 ao ritmo dos Delfins

A banda portuguesa Delfins é cabeça de cartaz dos festejos de fim de ano na Figueira da Foz, que vão decorrer na avenida 25 de Abril, na marginal da cidade, com vista para o mar.

A contagem decrescente para a entrada no novo ano de 2024 na Figueira começa no sábado à noite, com a actuação dos Calema e da DJ Ana Isabel Arroja, da Rádio Comercial.

No último dia do ano, a animação musical tem início pelas 22h30, com a actuação da banda figueirense Rock N Riders, e na meia-noite do dia 1 projecta-se no céu o habitual espectáculo de fogo-de-artifício e multimédia, lançado na praia da Figueira da Foz, que possui o maior areal da Europa.

O novo ano entra depois ao ritmo dos Delfins, autores do “Caminho da Felicidade”, até às 2 horas, seguindo-se pela noite dentro a actuação do ‘dj’ Vito.

Em comunicado, o município anunciou que todos os concertos têm entrada livre e que será disponibilizado um espaço para pessoas com mobilidade condicionada, de acesso reservado e acessível aos espectáculos de música e fogo de artificio, além de WC adaptado.

O programa de animação do município da Figueira da Foz inclui ainda uma pista de gelo e várias diversões no parque da Avenida de Espanha, que vai estar em actividade até dia 14 de Janeiro do novo ano.