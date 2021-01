Figueira tem nova frota de veículos de recolha de resíduos amiga do ambiente

Foi apresentada esta manhã, no parque de estacionamento da Praça da Europa, uma frota de viaturas de recolha de resíduos e de lavagem de contentores movidas a gás natural comprimido (GNC), que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, do Presidente da Assembleia Municipal, José Duarte e dos vereadores executivos, do Presidente do Conselho de Administração da SUMA, Manuel Costa, entre outros representantes e técnicos da empresa e do município.

A frota é composta por cinco viaturas: quatro camiões de recolha de resíduos e um camião de higienização de contentores, tornando-se na primeira totalmente amiga do ambiente a operar num concelho do distrito de Coimbra.

A iniciativa parte de uma aposta de melhoria da qualidade do ar, através da redução da percentagem de dióxido de carbono libertado para a atmosfera e que provoca o efeito estufa – responsável pelas alterações climáticas. Este método de abastecimento, face à gasolina e ao gasóleo, apresenta vantagens importantes em termos ambientais, uma vez que permite produzir menos 75% a 85% de óxidos de azoto, gerando, simultaneamente, menos 25% de CO₂.

Esta frota, assim como as viaturas que irão operar em breve no concelho de Coimbra, irão efetuar o abastecimento num posto situado na Figueira da Foz e cujo processo de licenciamento foi responsável pelo atraso de quase um ano, na entrega das viaturas.

Para Carlos Monteiro, o dia foi marcante, não só pelo facto de “termos viaturas novas, menos poluentes“, mas também pelo “trabalho que tem sido feito há muitos anos com a SUMA, em termos ambientais, de recolha de resíduos sólidos, de separação de resíduos e recolha de monos.“

“Hoje demos mais um passo importante nesta parceria que é um contracto, mas é uma parceria que se vem repetindo, e com estas viaturas mais amigas do ambiente e com uma tecnologia que não existia no concelho da Figueira da Foz“, salientou o autarca que referiu que a entrega destas viaturas “obrigou a um esforço grande da SUMA, porque hoje embora o GNC seja um combustível muito usado para veículos pesados, não há uma rede e a SUMA teve de instalar um posto de abastecimento“.

Carlos Monteiro adiantou que, na perspectiva de um Planeta mais sustentável, o Município está a preparar a candidatura para a recolha de bio-resíduos (resíduos castanhos).

O Presidente do Conselho de Administração da SUMA, Manuel Costa, salientou o investimento de 1 milhão de euros, nestas novas 5 viaturas, e mostrou-se convicto que esta será uma experiência importante “mais silenciosa e interessante“.

A frota será operada pela SUMA, parceiro estratégico para as acções de higiene e salubridade públicas no município, e cujo percurso conta já com mais de década e meia de prestação de serviços na Figueira da Foz.