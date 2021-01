Câmara de Coimbra reforça contactos de rua com sem-abrigo devido ao frio

A Câmara de Coimbra reforçou os contactos de rua com a população em situação de sem-abrigo, bem como o encaminhamento para os centros de acolhimento devido ao frio.

A Câmara de Coimbra tem activado um plano de contingência desenhado para as vagas de frio e calor extremo, num trabalho feito em cooperação com as instituições e associações que trabalham no terreno junto da população sem-abrigo, disse à agência Lusa o vereador com o pelouro da acção social, Jorge Alves.

O plano, esclareceu o responsável, foi activado a partir dos alertas da Autoridade Nacional de Proteção Civil, preconizando um reforço “dos contactos de rua, por forma a que se aparecer uma situação nova ela seja logo detectada”.