Figueira prepara actividades lúdico-pedagógicas para todas as idades

Durante o mês de Natal, estão programadas várias actividades nos vários equipamentos culturais municipais, principalmente, mas não só, direccionadas a crianças.

Na Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás realizar-se-ão, diariamente, sessões de leitura e de contos para grupos “Contos de Natal na Biblioteca”. A iniciativa carece de inscrição prévia: biblioteca.municipal@cm-figfoz.pt.

O Museu Municipal Santos Rocha (MMSR) tem preparada, para dia 18 de Dezembro, pelas 15 horas, “Antes de Nós”, uma fantástica caça ao tesouro, a descoberta de objectos da Pré-história, destinada a crianças dos 6 aos 10 anos.

Para crianças a partir dos 10 anos, o MMSR propõe, dia 21 de Dezembro, “Alinhas?”, uma actividade de exploração da exposição temporária do Mestre António Viana “Linha de Fractura”. Ambas as actividades carecem de inscrição prévia: servico.educativo@cm-figfoz.pt

O Núcleo de Arte Contemporânea Laranjeira Santos oferece, ao segundo sábado de cada mês, pelas 16 horas, “Oficinas no Castelo”, uma actividade que explora as obras da colecção permanente e que lança o desafio à imaginação, através de uma multiplicidade de abordagens na área das artes plásticas, poética, dramática. Os interessados devem efectuar inscrição prévia: patrimonio.cultura@cm-figfoz.pt.

“Uma Aventura no Salgado” é a proposta que o Núcleo Museológico do Sal apresenta a crianças, famílias e público em geral. Um percurso, em forma de jogo, na salina municipal do Corredor da Cobra é o ideal para conhecer melhor os segredos do salgado da Figueira da Foz. A actividade realiza-se de quinta a domingo, mediante inscrição prévia: nucleo.sal@cm-figfoz.pt

Todas as actividades estão sujeitas a um limite máximo de pessoas, bem como ao cumprimento das normas da Direcção-Geral da Saúde.