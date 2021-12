Apreendidos navalha e bastão

Na tarde da passada sexta-feira, na avenida 5 de Janeiro, na Gala, foi detido um homem de 29 anos, pela prática do crime de posse de arma proibida.

O suspeito foi visto a circular na via pública com um bastão na mão, arma considerada proibida. Abordado pelos polícias, “o mesmo disse que era para sua defesa pessoal”. Sujeito a uma revista de segurança, foi-lhe ainda encontrada uma navalha, diz o comunicado de hoje da PSP. “Perante os factos foi-lhe dada voz de detenção. Ambas as armas foram apreendidas”.