Figueira pensa em conjunto reabertura das escolas

As escolas devem reabrir em situação de normalidade e só uma evolução negativa da pandemia levará a decisões contrárias, de maior ou menor alcance, e que o Governo diz estar preparado para tomar.

Carlos Santos, director da Escola Secundária Doutor Joaquim de Carvalho, em declarações a’ O Figueirense, afirma que “ está tudo preparado para iniciar o ano lectivo em função do que for cedido” pela tutela. No início de Setembro haverá uma reunião de geral, promovida pela autarquia, que irá juntar à mesma mesa a Câmara Municipal, os directores de agrupamentos/Escola não agrupada e a autoridade de saúde local. As escolas já fizeram, contudo, os seus planos.

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva disse que o Governo está a trabalhar com as escolas para garantir um cenário “o mais próximo possível do normal arranque do ano lectivo”, acrescentando que “obviamente, que a cada momento e em função da situação epidemiológica estamos sempre preparados para tomar decisões diferentes. Decisões diferentes mais limitadas, de pequenos acertos ao funcionamento, ou decisões diferentes mais significativas, retomando o ensino à distância e a plataforma de estudo em casa, que continua a ser preparada para que possa responder”, disse a ministra.