“Amebas” cobrem muro à entrada da Figueira

«Amebas – A origem da vida» é um mural composto por 27 esculturas em ferro, com quatro metros de altura e dois de larguras, da autoria do artista plástico Luís Soares, que está em fase de montagem, colorindo e diversificando o muro do Centro de Formação da GNR da Figueira da Foz, na Avenida Prof. Dr. Bissaya Barreto, à entrada da cidade.

Para além desta obra, «A Família», um mural com 85 m2, cerca de 35 metros de largo, composto por cerca de 650 mil pastilhas de 1×1 cm, está prestes a ser concluído na rua de Buarcos.

Estas duas novas obras são da autoria de Luís Soares, também ele autor do mural «Homenagem às Gentes do Mar», aplicado no muro poente do Cemitério de Buarcos.

Luís Soares fez mais de duzentas exposições em nome próprio e participou em mais de seiscentas exposições colectivas, um pouco por todo o mundo.