Figueira não avança no desconfinamento

São seis os concelhos que estão impedidos de avançar para a terceira fase do plano de desconfinamento, sendo que a Figueira da Foz é um deles. O concelho irá manter as medidas relativas à segunda fase, que estiveram em vigor desde 5 de Abril.

Os concelhos que se encontram nesta situação são Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela. Eis o que é permitido, de acordo com as medidas implementadas anteriormente:

Funcionamento de lojas até 200 m2 com porta para a rua;

Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal);

Funcionamento de esplanadas, com a limitação máxima de quatro pessoas por mesa, até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h00 aos fins de semana;

Prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco;

Actividade física ao ar livre até quatro pessoas;

Funcionamento de ginásios sem aulas de grupo;

Funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência.

A retoma do ensino presencial para os alunos do ensino secundário e do ensino superior avança em todo o território continental, independentemente do nível de risco de cada concelho.