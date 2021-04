“A Figueira da Foz e o 25 de Abril“ em exposição

O Município da Figueira da Foz promove, no âmbito do 47º aniversário do 25 de Abril de 1974, a exposição fotográfica “A Figueira da Foz e o 25 de Abril “, composta por 47 fotografias da autoria do fotógrafo Jorge Dias, espólio do Arquivo Fotográfico Municipal.

A mostra ficará a partir de hoje até dia 2 de Maio, nos Paços do Município (5 fotografias) e nos edifícios sede das Juntas de Freguesia do Concelho (3 fotografias).

As 47 fotografias retratam a madrugada do 25 de Abril de 1974 na Figueira da Foz, as movimentações militares e a saída da coluna militar do quartel RAP 3 em direcção a Peniche e depois a Lisboa.

O fotógrafo Jorge Dias, à data furriel miliciano do Regimento de Artilharia Pesada 3, captou também imagens do regresso dos militares, a 27 de Abril, e das manifestações populares que encheram algumas ruas da baixa da cidade.