Figueira está pronta para receber 2024!

Depois de uma noite animada com a música dos Calema e da dj Ana Isabel Arroja, que juntou milhares de pessoas em frente ao palco na Avenida 25 de Abril, a Figueira da Foz já tem os preparativos para a chegada do ano novo. Hoje será a vez dos Delfins subirem ao palco, para entrar com música em 2024.

O programa para hoje começa com um concerto da banda figueirense Rock N Riders, pelas 22h30, no palco do costume. Esta será a última actuação do ano, mesmo antes do fogo-de-artifício, que será lançado para os céus do concelho a partir da meia-noite. Depois do espectáculo pirotécnico, os Delfins vão subir ao palco para a primeira actuação de 2024. A festa continua pela madrugada com dj Vito, a partir das 2 horas.