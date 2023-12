Capitania do porto alerta para agitação marítima no ano novo

A partir da madrugada do dia 31 de Dezembro de 2023 até ao final do dia 1 de Janeiro de 2024, haverá um agravamento das condições meteo-oceanográficas, sendo que a Capitania do Porto da Figueira da Foz recomenda precaução em zonas costeiras e ribeirinhas durante este período.

A Capitania sublinhou que a previsão de ondulação de noroeste transportará bastante energia e poderá atingir os 4 metros de altura durante o período referido. Devido a este agravamento, devem ser consideradas medidas de prevenção por todos aqueles que se encontram ou possam frequentar as áreas junto à orla costeira.