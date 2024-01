No dia 1 de Janeiro de 1895 foi fundado o Ginásio quando o seu primeiro sócio, Pedro Augusto Ferreira, hasteou a Bandeira Nacional (à época a da Monarquia), pois ainda não existia Bandeira do Clube, no mastro da primeira sede.

Passados 129 anos desta data, o Ginásio assinala hoje a data com o hastear da bandeira pelas 12 horas, acompanhado pelo hino do clube. Logo depois desta sessão haverá o lançamento da revista anual “VAI D’ ARRINCA!…”, seguido de um convívio de ginasistas.