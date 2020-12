Figueira da Foz tomou medidas por causa da agitação marítima

O município da Figueira da Foz tomou algumas precauções para minimizar o impacto da agitação marítima forte prevista para hoje e sábado, mas só limitarão a circulação de pessoas e viaturas caso se justifique.

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, disse à agência Lusa que os serviços da Protecção Civil municipal “já posicionaram hoje os gradeamentos” nos locais do concelho onde se verificam habitualmente problemas com o avanço das águas do mar, designadamente na zona de Buarcos.

As grades de ferro “estão posicionadas” nos pontos da costa “onde mais tem ocorrido o galgamento” das ondas nos últimos anos, para que sejam utilizadas “se for necessário fechar a passagem” de veículos e transeuntes, adiantou o autarca.

“Estamos preparados para o que possa acontecer”, afirmou Carlos Monteiro, realçando que a autarquia dispõe do corpo de Bombeiros Sapadores “para qualquer intervenção” que se revele necessária face à evolução do mau tempo e da agitação do mar.

Devido à previsão de agitação marítima forte na sequência da depressão Dora em Portugal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Setúbal, Beja e Faro, bem como o norte da Madeira e o Porto Santo, sob aviso laranja entre as 00:00 de sexta-feira e as 17:00 de sábado.