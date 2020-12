Detido por furto de combustível na Figueira

Hoje, cerca das 2 da madrugada, no Largo da Estação, um homem de 55 anos foi detido pela prática do crime de furto, por um elemento da Divisão Policial da Figueira, “que se encontrava no seu período de folga”, segundo apurámos.

O suspeito foi visto pelo agente a retirar gasóleo do depósito de um autocarro que ali se encontrava estacionado, e, em acto contínuo, a transportar um jerrican para a sua viatura particular. “No momento em que ia para ser abordado este já se estava a dirigir para um outro veículo das mesmas características, com um jerrican vazio com o intuito de subtrair mais combustível”, contou-nos a PSP. Perante os factos foi detido e informado o representante da transportadora, “este efectivou o seu direito de queixa”.

Foram apreendidos 60 litros de gasóleo, uma mangueira e três jerricans.