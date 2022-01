Figueira da Foz mantém desfiles de carnaval

A Câmara da Figueira da Foz deverá manter os desfiles de carnaval, mas vai aguardar pela evolução da pandemia da covid-19 para decidir se os cancela ou não, disse à agência Lusa fonte do município.

“Para já, os desfiles não vão ser cancelados”, disse a mesma fonte, dando conta de uma reunião no início da semana entre o presidente da autarquia, Pedro Santana Lopes, e os representantes da Associação de Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz.

Segundo a fonte, apenas foi adiado por uma semana o início dos eventos relacionados com os corsos carnavalescos, que continuam a ser preparados pelas três escolas de samba da cidade.

A Associação de Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz mantém todos os preparativos, com reuniões regulares com a PSP e as autoridades de saúde do concelho, no sentido de conseguir um ou dois postos de testagem e implementar todas as medidas emanadas pela Direcção-Geral da Saúde.

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da associação, José Gouveia, disse que a abertura do Carnaval previsto para 22 Janeiro, com a apresentação dos reis do corso, foi adiada cerca de uma semana, mantendo-se a abertura oficial para 12 de Fevereiro.

“Temos até 5 de Fevereiro para ver como evolui a pandemia e decidir sobre a realização dos festejos”, disse o dirigente.

O Carnaval da Figueira da Foz representa uma despesa de cerca de 120 mil euros.