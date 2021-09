Faz hoje 139 anos desde o dia em que a Figueira da Foz foi elevada a cidade.

Para cerimoniar a ocasião, foi hasteada a bandeira do município no edifício dos Paços do Concelho e uma coroa de flores foi depositada na estátua da rotunda do Centenário, contando com a presença do presidente da autarquia, Carlos Monteiro, e por José Duarte, presidente da Assembleia Municipal.