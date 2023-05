Figueira da Foz dinamiza um “Maio Florido”

Nos próximos domingos do mês de Maio, a Figueira da Foz conta com diversas actividades musicais e culturais no âmbito do projecto “Fora de Portas”, que tem como objectivo promover a etnografia do concelho.

As actividades arrancam já neste domingo, dia 7 de Maio, com actuações do Rancho das Cantarinhas e do Rancho Etnográfico de Lavos, a decorrer na Esplanada Silva Guimarães e no coreto do Jardim Municipal.

De acordo com a nota enviada pela Câmara Municipal, as actividades envolvem a participação e colaboração das associações e colectividades do concelho, designadamente: Grupos Folclóricos e Etnográficos; Bandas Filarmónicas; Grupos de Teatro e Grupos Corais.