O Concelho Moradores Borda do Campo vai dinamizar o XXXVII Festival de Folclore no sábado, pelas 21 horas, com actuações de diferentes grupos na sede da colectividade.

O evento conta com a participação do Rancho Folclórico de Pesos do Sul de São Pedro do Sul; Rancho Folclórico da Casa do Povo de St.ª Cruz de Alvarenga; Rancho Folclórico Serra do Ceira de Góis e o grupo da colectividade anfitriã, Rancho Etnográfico da Borda do Campo.