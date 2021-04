Figueira da Foz cria linha com EDP para ajudar comerciantes com contas a pagar

O presidente da Câmara da Figueira da Foz comprometeu-se hoje a criar junto da EDP, com o apoio da Associação Comercial e Industrial (ACIFF), uma linha telefónica directa para apoiar os empresários com facturas por pagar.

A questão de proprietários de estabelecimentos que continuam a receber leituras de consumo estimado da EDP, tendo as suas lojas encerradas devido às medidas de confinamento face à pandemia de covid-19, foi hoje suscitada na reunião camarária por Carlos Tenreiro, vereador eleito pelo PSD, mas a quem aquele partido retirou a confiança política.

Na resposta, para além da questão do consumo estimado, o presidente Carlos Monteiro (PS), disse que o que pode estar em causa “é quem opta por pagar uma mensalidade fixa e no fim do ano fazem o acerto”.

“Quem não opta por isso, faz as suas leituras e a fatura vem de acordo com a leitura que se envia. Este é o contexto, mas nós vamos falar com o senhor presidente da ACIFF e com a EDP e vamos fazer algo que fizemos quando aconteceu o (furacão) Leslie, foi uma linha direta da EDP para estes assuntos”, anunciou.

“E vamos divulgar esse número a todos os comerciantes, a todas as empresas, para poderem ter essa ligação direta. Porque se tiverem para as linhas normais é um sufoco, um tempo imenso”, sublinhou o autarca.