Segunda fase de desconfinamento começa hoje – Figueira como concelho de risco

Portugal entrou hoje na segunda fase do desconfinamento com novas medidas implementadas. Apesar da Figueira da Foz ter sido avaliada como concelho em risco de não progredir nas próximas medidas de desconfinamento, conjuntamente com outros 18 concelhos, a segunda fase do desconfinamento tomará início sem embaraço, sendo que a situação pode ser alterada conforme a próxima avaliação, daqui a 15 dias.

A partir de hoje, as escolas do 2.º e 3.º ciclo (e ATL para as mesmas idades), assim como museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares vão retomar a actividade. As lojas até 200 m2 com porta para a rua poderão voltar a abrir as portas e as feiras e mercados não alimentares serão permitidas consoante decisão municipal.

Cafés com esplanadas vão poder abrir, com um máximo de quatro pessoas por mesa. Os estabelecimentos de restauração e similares encerram, para efeitos de serviço de refeições em esplanadas abertas, às 22h30 horas durante os dias de semana e às 13h aos sábados, domingos e feriados.

Poderão ser praticadas modalidades desportivas de baixo risco e voltará a ser permitida actividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo.