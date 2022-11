Figueira da Foz adia votação sobre apoio a prova internacional de ciclismo

O município da Figueira da Foz adiou hoje, por uma semana, a votação sobre o apoio à realização de uma prova clássica internacional de ciclismo, em Fevereiro de 2023, depois de algumas reservas levantadas pelo PS.

A proposta inicial previa um apoio de 240 mil euros ao Grupo Desportivo FullRacing, promotor da Figueira Classic Champions, embora o montante vá diminuindo conforme os patrocínios angariados pela organização, segundo o presidente da autarquia, Pedro Santana Lopes.

O autarca salientou que alguns patrocínios financeiros já conhecidos, como são os casos do Casino da Figueira da Foz e da empresa papeleira Celbi, ajudam a reduzir o investimento do município, que pretende candidatar a iniciativa às contrapartidas do jogo no Instituto de Turismo de Portugal.

Segundo Santana Lopes, o investimento municipal poderá ser residual se a candidatura for aprovada, o que deverá acontecer depois de uma reunião já realizada com o presidente do Turismo do Centro Portugal.

O presidente da autarquia considerou que a prova vai levar “muitíssima gente” à cidade e salientou que a prova aberta, prevista para 11 de Fevereiro, já conta com cerca de meio milhar de inscritos, apesar de ainda não ter sido divulgada.

O promotor estima que as duas provas, cujo orçamento supera os 400 mil euros, venham a contar com cerca de 2.000 participantes.