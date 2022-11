“Eduardo Madeira convida” no sábado no Centro de Artes e Espectáculos

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz apresenta no sábado o espectáculo “Eduardo Madeira Convida”, com as participações de Luís Filipe Borges e Carlos Vidal e a actuação musical de Buba Espinho.

“Eduardo Madeira Convida” é um espectáculo que começou no Teatro Villaret, em 2013, no qual o humorista português convida amigos da comédia e da música para proporcionar uma noite de diversão.

Por este evento, já passaram nomes como Salvador Martinha, António Zambujo, António Raminhos, Ricardo Ribeiro e Carolina Deslandes, entre outros.

O espectáculo decorre pelas 21h30, no Grande Auditório do CAE.