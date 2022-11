Sessão de Cinema “Fogo-Fátuo” no CAE

Na próxima sexta-feira, dia 4 de Novembro, pelas 21h30, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta uma sessão de cinema com o filme “Fogo-Fátuo”, de João Pedro Rodrigues.

Sinopse da obra descreve uma história sobre Alfredo, príncipe herdeiro de Portugal, que se preocupa muito com o ambiente e com os incêndios no seu país. Como resposta, Alfredo decide tornar-se bombeiro depois de convencer os seus pais conservadores e é nessa profissão que conhece Afonso, um colega por quem se apaixona profundamente.

O filme, exibido no Grande Auditório, terá o custo de entrada a quatro euros por pessoa com os bilhetes disponíveis na Bilheteria do CAE e na Ticketline.