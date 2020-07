Figueira com fins-de-semana de animação itinerante durante o verão

Todas as sextas, sábados e domingos, entre 10 de Julho e 30 de Agosto, o Município da Figueira da Foz vai garantir animação itinerante através da colaboração de associações e colectividades locais, de forma a privilegiar as praias do litoral concelhio – praias da Leirosa, Costa de Lavos, Cova-Gala, Quiaios, Buarcos – e as zonas centrais da cidade.

Desta forma, ao longo destes meses, a animação vai ser garantida pela Sociedade Boa União Alhadense, pela Sociedade Musical Recreativa de Alqueidão, pela Sociedade Musical e Recreativa, Instrutiva e Beneficente Santanense, pela Sociedade Artística Musical Carvalhense, pela Sociedade Filarmónica Paionense, pela Sociedade Instrução e Recreio de Lares, pela Sociedade Filarmónica Figueirense, pela Escola de Artes do Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, pela Associação do Carnaval Buarcos/Figueira da Foz através das suas três Escolas de Samba: A Rainha, Novo Império e Unidos do Mato Grosso, e pelos Gaiteiros do Paião.

A programação foi ainda pensada por forma a levar a animação ao público, sem criar aglomeração, cumprindo as recomendações da Direcção-Geral da Saúde. O Município reserva-se ao direito de suspender, a qualquer momento, a animação se houver aglomerações acima do permitido. Desta forma, os grupos irão actuar a pé, nas diferentes ruas, sem efectuar quaisquer paragens.

A animação começará já a partir de amanhã, com a programação e informação adicional sobre a iniciativa disponível na página online do município da Figueira da Foz em: https://www.facebook.com/municipio.figueiradafoz/posts/3134390189971681