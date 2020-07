Liga Portuguesa Contra o Cancro com nova campanha que passa pela Figueira

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC – LPCC) promove, em toda a região centro, até Setembro, a iniciativa “Dou Mais Tempo à Vida – Juntos Venceremos o Cancro”, que visa promover estilos de vida saudáveis, sobretudo a prática de exercício físico, e vai tomar forma na Figueira da Foz dia 25 de Julho.

O conceito da iniciativa prevê que todos possam participar de forma individual, ou em pequenos grupos, a qualquer momento e em qualquer lugar, escolhendo a sua modalidade preferida, respeitando as recomendações da Direcção-Geral da Saúde e as normas legais sobre a prevenção da Covid-19.

As inscrições, com o valor de 5 euros, que deverão ser realizadas juntos dos Voluntários da LPCC na Figueira da Foz, através do 966 289 446 ou 939 301 800, reverterão a favor da LPCC – NRC, para o apoio ao doente oncológico e sua família.

A LPCC- NRC convida os participantes a produzir e partilhar pequenos vídeos ou fotografias, exibindo a t-shirt “Dou Mais Tempo à Vida” e a actividade física realizada. Os registos devem ser enviados para o email comunicacao.nrc@ligacontracancro.pt, para posterior partilha online.