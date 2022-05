Figueira assinala Dia Mundial da Língua Portuguesa

O município da Figueira da Foz comemora na quinta-feira o Dia Mundial da Língua Portuguesa, com a apresentação do espectáculo “Luís – o Poeta e o Homem”, pela Etcetera – Associação Artística, no Auditório Municipal.

Agendado para as 10h30, o espectáculo destina-se aos alunos do secundário e “pretende evocar a lírica camoniana, de onde vem e para onde foi, mas, sobretudo, perceber quem foi o Homem atrás do Poeta, os seus sonetos, as suas cantigas, as suas rimas, as suas reflexões e a sua obra de destaque – Os Lusíadas”.

A peça, protagonizada por três actores, com duração de 1h15, exibe música ao vivo e propõe aos alunos e professores “que embarquem numa viagem que coloca lado a lado o nosso mundo e o de Camões”.