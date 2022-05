Pateo das Galinhas apresenta “A Cadeira”, de José Saramago

No próximo domingo, dia 8 de Maio, pelas 18 horas, o grupo experimental de teatro Pateo das Galinhas vai apresentar a peça “A Cadeira”, com texto de José Saramago e encenação de Rui Féteira, no Grupo Caras Direitas, em Buarcos.

Esta é a 15.ª produção teatral deste grupo e a estreia deste espectáculo está inserida nas comemorações do Centenário de José Saramago.

O espectáculo será novamente apresentado a 14 de maio (sábado), às 21h30, no Grupo Desportivo e Recreativo da Chã, no âmbito das Jornadas do Teatro Amador.