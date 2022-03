Festival WoodRock confirma presença do trio alemão Kadavar

O festival WoodRock, que vai realizar-se entre 21 e 23 de Julho na praia de Quiaios, anunciou hoje a presença do trio berlinense de rock Kadavar no evento.

Aquele trio berlinense, que se estreou com um álbum lançado em 2012, junta-se aos oito nomes já anteriormente anunciados de um total de 14 que marcarão presença no regresso do WoodRock, depois de um interregno em 2020 e 2021 devido à pandemia.

O festival tem já confirmados, entre outros, os suecos Witchcraft, o duo americano Jucifer, os franceses Mars Red Sky e o projeto canadiano ZAUM.

De acordo com a organização, o bilhete geral tem um valor fixo de 46 euros, concedendo também acesso gratuito ao Parque de Campismo de Quiaios, durante os três dias do evento.