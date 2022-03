Naval Remo participa na 1ª Etapa da Taça de Portugal em Remo de Mar

Realizou-se no passado dia 26 de Março na Praia do Forte a 1ª Etapa da Taça de Portugal em Remo de Mar – Desafio de Primavera – Coastal, que contou com uma participação de mais de 100 Atletas e 12 Clubes nacionais e estrangeiros.

Esta Regata foi organizada pela Associação Desportiva Naval Remo e pela Federação Portuguesa de Remo e teve o patrocínio do Restaurante Bijou para o “Prize Money”, que foi atribuído às instituições da Clube Naval Infante D. Henrique, na categoria de Femininos, e ao Ferroviário do Barreiro, com 1ª lugar na categoria de Masculinos.

A equipa da Naval Remo destacou-se ainda com algumas posições no pódio, apesar de alguns dos seus remadores se encontrarem em estágio com a selecção nacional.