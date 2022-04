Festival Termómetro de Fernando Alvim vem ao CAE

O Festival Termómetro, criado em 1994 pelo radialista Fernando Alvim, vai realizar-se esta quinta-feira, dia 14 de Abril, no Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz.

Na 26.ª edição do festival, vão actuar no CAE as bandas Starwolf, Fugue, Hause Plants e MURAIS, esta como banda convidada.

De acordo com nota de imprensa do CAE, no Termómetro já passaram “muitas bandas e artistas” que depois se afirmariam no panorama nacional, como é o caso de Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, Dj Ride ou Ana Bacalhau, entre outros.

A entrada no evento é gratuita, mas sujeita a levantamento de ingresso na bilheteira do CAE.