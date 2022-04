No passado dia 9 de Abril, foram realizadas as Regatas relativamente à Final das Primeiras Remadas e ao Interassociações de Remo a nível Nacional, em Montemor-o-Velho. A equipa da Naval Remo participou, destacando-se com algumas posições no pódio.

Competindo pelos próprios Clubes, no sábado de manhã, mais de 94 Atletas de 13 Clubes a nível nacional, que remaram pela primeira vez em competições na Época de 2021/2022, disputaram a final das Primeiras Remadas em Skiff.