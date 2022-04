6.º Ciclo de Conferências “Temas de Arqueologia” dedicada ao vidro

O Município da Figueira da Foz promove, em parceria com a Universidade Sénior da

Figueira da Foz (USFF), no âmbito da sua disciplina de Património, a 6ª edição do Ciclo

de Conferências “Temas de Arqueologia”, dedicada ao vidro, cujo Ano Internacional se

comemora.

O Ciclo 2022 dos «Temas de Arqueologia» integra duas conferências, a realizar nos

dias 20 e 27 de abril, pelas 14h30, no Auditório Municipal da Figueira da Foz.

No dia 20 de Abril, o arqueólogo Mário da Cruz abordará o tema “A modernidade do

vidro romano“. Já no dia 27 de Abril, a especialista no restauro de cerâmica e vidro,

Catarina Santos, irá falar sobre “Fracturas e iridescências do romano até à era

industrial”.

A entrada é gratuita, contudo sujeita à lotação da sala e condicionada ao uso

obrigatório de máscara.