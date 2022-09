As muralhas de Buarcos e a Rua 5 de Outubro são a casa do tradicional Festival Pirata, preenchendo o local com gastronomia e animação apropriada à época, a decorrer até este domingo.

A iniciativa, que habitualmente é realizada no mês de Julho, foi organizada pelo actual executivo da junta de freguesia, desta vez com um espaço mais alargado.