Surf traz ministro da Cultura à Figueira

O Gliding Barnacles, evento que durante cinco dias reúne praticantes do surf mas que também envolve a arte, está de volta à Figueira da Foz para mais uma edição entre 7 e 11 de Setembro.

Este ano, realiza-se também uma mesa redonda com o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, o presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, o presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, e o surfista e fundador do GB, Eurico Gonçalves, para discutir a importância dos eventos culturais na promoção do turismo.

A conversa será moderada por Francisco Cipriano, da Fundação Calouste Gulbenkian.