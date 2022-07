Festival de música realiza-se no domingo

O Centro de Artes e Espectáculos recebe no domingo a 15.ª edição do Festival de Música da Figueira da Foz/Orquestra Nacional de Jovens.

“Este festival terá dois concertos: pelas 15h30, terá lugar a interpretação da obra principal do estágio Jubilate Deo, de Dan Forrest, e, pelas 18 horas, terá lugar o concerto de encerramento, com a Orquestra Sinfónica Queen Sinfónico – The Best Of”, foi hoje anunciado.

O Coro Municipal Marquês de Pombal, o Coro Sinfónico Inês de Castro e a Orquestra Nacional de Jovens, sob a direcção do maestro Jan Wierzba, dão o primeiro concerto.

Já no concerto de encerramento, com a orquestra sinfónica, vão ser apresentados temas da banda Queen, marcando o regresso do director artístico, maestro Cristiano Silva, na direcção dos concertos de encerramento, com os vocalistas Paulo Silva e Nuno Resende, e a banda Mercury Falls.