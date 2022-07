O Figueira Jazz Fest está de regresso em Setembro, para a terceira edição, prometendo “espectáculos inéditos e irrepetíveis”.

No dia 1 de Setembro, a proposta é “CABRITA convida The Legendary Tigerman, Samuel Úria e Selma Uamusse”, enquanto no dia seguinte “Lisboa String Trio convida Teresa Salgueiro”.

Por fim, no dia 3 de Setembro, Mário Laginha e Pedro Burmester tocam Bernardo Sassetti.

Os bilhetes diários custam cinco euros (o passe 10 euros) e os espectáculos começam sempre às 22 horas.