Feiras e mercados permitidos em algumas freguesias

O Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, autorizou as feiras e mercados de algumas freguesias do concelho no pressuposto de serem cumpridas todas as regras e recomendações da DGS, com fiscalização das Juntas de Freguesia.

As freguesias em questão são as seguintes: Alhadas, Alqueidão, Bom-Sucesso, Ferreira-a-Nova, Maiorca, Marinha das Ondas, Paião, São Pedro e Vila Verde.

A medida poderá ser revogada caso se verifique “um aumento preocupante” de número de casos confirmados com COVID 19.