Ex-ministro Jorge Coelho morreu hoje em casa na Figueira

O ex-dirigente socialista e antigo ministro Jorge Coelho morreu hoje em casa na Figueira da Foz. O político tinha 66 anos de idade e terá morrido na sequência de um ataque cardíaco, segundo informou o Comando Distrital da PSP de Coimbra.

Várias personalidades de diversos quadrantes partidários, incluindo o Presidente da República, já reagiram à morte do socialista e antigo ministro.

“Recebo, com choque e muita tristeza, a notícia do falecimento de Jorge Coelho, um amigo de há longas décadas. Homem bom e solidário, foi sempre alguém que se bateu por causas, em especial pela democracia e pela igualdade. Foi também um sobrevivente, com quem aprendi a enfrentar as adversidades”, lê-se em nota do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues,

Jorge Coelho foi ministro de três pastas nos governos de António Guterres: ministro Adjunto; ministro da Administração Interna; ministro da Presidência e do Equipamento Social.

“Neste momento tão difícil, quero endereçar à sua família, em especial à sua mulher, filhos e netos, e aos muitos amigos que deixa, de todos os quadrantes políticos, as mais sentidas condolências”, lê-se ainda no breve texto de Ferro Rodrigues.

A partir de 1992, com Guterres na liderança, Jorge Coelho foi secretário nacional para a organização, contribuindo para a vitória eleitoral dos socialistas nas legislativas Outubro de 1995.