Fase de grupos da FIBA Skills Challenge começa já amanhã no Pavilhão Galamba Marques

O Pavilhão Galamba Marques, do Ginásio Clube Figueirense, vai receber amanhã e sexta-feira as selecções nacionais masculina e feminina de sub-17 que vão participar na fase de grupos do FIBA Skills Challenge.

O FIBA Sub17 Skills Challenge consiste numa prova em circuito (de campo inteiro) onde cinco atletas têm de, alternadamente, aplicar os seus atributos técnicos à medida que ultrapassam os diversos obstáculos do circuito.

Respeitando as directrizes da Organização Mundial de Saúde – viagens e pavilhões sem público – a competição será feita através da plataforma de vídeo da FIBA, onde a execução de cada equipa é filmada, em directo, à hora definida pela FIBA para o confronto em questão. Dentro do pavilhão estarão apenas os atletas convocados e os voluntários necessários ao cumprimento das normas de saúde e da competição.

A competição desenrolar-se-á entre 13 e 14 de Agosto, com as provas a começar às 11h em ambos os dias, onde se disputa a fase de grupos, sendo que os dois primeiros classificados garantem acesso às meias-finais de acesso à Fase Final Mundial, a disputar-se dia 16 de Agosto.

Caso Portugal se qualifique, a Fase Final Mundial terá lugar entre 18 e 23 de Agosto.