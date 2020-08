Desafio fotográfico da Figueira motiva pessoas a fotografar as “ruas e vielas” da cidade

Na impossibilidade de, devido às medidas de prevenção da Covid-19, realizar a «Maratona de Fotografia», uma iniciativa iniciada em 2019 com o objectivo de juntar amantes da fotografia, profissionais e amadores, que culmina na edição de um catálogo fotográfico, o Município da Figueira da Foz lança um desafio fotográfico a todos os figueirenses e a quem visita o concelho. A intenção é também assinalar o Dia Mundial da Fotografia, que se comemora a 19 de Agosto.

Sob o tema Por ruas e vielas do Concelho da Figueira da Foz, o Município convida todos/as os /as amantes da arte de fotografar, a captar a essência, beleza, história e histórias de cada canto, recanto, rua e viela do concelho.

Assim, de hoje, 5 de Agosto e até dia 15 de Agosto, os interessados deverão remeter as suas fotografias (uma por participante) para o endereço de correio electrónico do Arquivo Fotográfico Municipal arqfoto@cm-figfoz.pt, com indicação do nome, contacto telefónico, título da imagem e local.

Após validação, as imagens recebidas irão integrar o álbum digital Por rua e vielas, que será publicado, dia 19 de Agosto, na página de facebook do Município https://www.facebook.com/municipio.figueiradafoz, O álbum ficará disponível até 24 de Agosto.

A fotografia que obtiver mais likes será a vencedora e o seu anúncio ocorrerá a 25 de agosto também nos meios digitais do município.

O prémio, um conjunto publicações municipais das mais recentes, poderá ser levantado até ao dia 31 de Agosto, no edifício da biblioteca e museu municipais, situado na rua Calouste Gulbenkian nº 33.