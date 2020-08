Dez de Agosto faz hoje 140 anos

Em tempos de pandemia, a programação é online, segundo apurou “O Figueirense”. Conforme refere o programa comemorativo destes 140 anos da Sociedade Filarmónica Dez de Agosto, é “uma oportunidade para recordar alguns dos momentos altos da história da colectividade, que cruzam a música e o teatro.

Até dia 15 de Agosto, na página de Facebook daquela agremiação, serão publicados vídeos de peças de teatro (“Bodas de Sangue” e “Esta Voz Que Chora”), concertos das Serenatas do Mondego (Adelaide Sofia e António Pinto Basto), da participação da Orquestra Clássica da Figueira da Foz na Eucaristia dos 250 anos da Igreja de São Pedro, em Buarcos, e ainda da 2.ª Grande Noite de Gala, no Casino local, que contou com a participação do Toy e outros convidados”.

O último concerto das Serenatas do Mondego, agendado para o próximo dia 12 de Agosto, às 22 horas, no Adro da Igreja Matriz, será o momento central das comemorações. “A festa faz-se ao som do fado, com as vozes de Inês Graça e Carolina Pessoa. Haverá bolo de aniversário e outras surpresas”, salienta nota da colectividade da Rua das Rosas.

Refira-se que a Dez de Agosto, presentemente presidida por Sansão Coelho, é uma referência na manutenção das tradições populares da Figueira da Foz.