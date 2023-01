Faleceu o treinador da Naval Remo Alain Acart

O treinador da secção de canoagem da Naval, Alain Acart, faleceu ontem aos 71 anos de idade, vítima de paragem cardiorrespiratória. O treinador sentiu-se mal após um treino com as camadas jovens do clube, na Marina do Recreio, na Figueira da Foz. “No final do treino, sentou-se numa cadeira, teve uma paragem cardiorespiratória e não resistiu. Foi um choque para todos. Era uma pessoa saudável”, revelou João Matias, elemento da direcção do clube da Naval Remo, em declarações ao jornalista Afonso Pereira Bastos do diário As Beiras.

Após a confirmação do óbito, João Matias, deu uma nota de pesar. “Esta situação surpreendeu toda a gente e todo o clube está triste. Vamos dar todo o apoio psicológico e de acompanhamento à mulher, que está sozinha. Estamos disponíveis para ajudar no que for possível”, disse, tendo acrescentado que faleceu uma pessoa importante no mundo da canoagem. “É uma figura de grande destaque a nível internacional. Treinou selecções olímpicas em Pequim e em Londres e foi um grande impulsionador no projecto da Naval Remo”, referiu. Atleta, treinador e sempre envolvido no desporto Alain Acart, iniciou-se na canoagem com 12 anos de idade e obteve o seu primeiro título nacional aos 14 anos. No total, obteve 23 títulos de campeão de França em canoagem. Realizou sete participações em Campeonatos do Mundo, tendo obtido uma medalha de bronze nos 10.000 metros no México, em 1974. Foi ainda atleta olímpico pela França nas edições de Munique (1972) e Montreal (1976).

Durante duas décadas foi militar, responsável no batalhão desportivo da Escola Militar Desportiva de Joinville, no Brasil. Nesse âmbito, para além da formação militar e desportiva de elite, participou como atleta em várias modalidades e organizou cursos de paraquedismo, escalada, ski, treking e combate. Dinamizou variadas actividades de team building com entidades colectivas. Terminada a carreira militar integrou, durante cinco anos, os quadros da Federação Francesa de Canoagem. Mais recentemente, treinou atletas franceses na sua preparação para os programas olímpicos de Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. Posteriormente ingressou na Naval Remo, dedicado a fazer nascer o projecto da canoagem.

A Federação Portuguesa de Canoagem já expressou pesar pelo desaparecimento de Alain Acart.