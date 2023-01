O Centro de Artes e Espectáculos terá patente, nas salas Zé Penicheiro e Afonso Cruz, duas exposições de António Coronel e Luís Monteiro, que retratam, respectivamente, pinturas a óleo da Figueira da Foz e fotografias marinhas de um navio de carga do séc. XIX.

As pinturas de António Coronel estarão expostas de dia 7 a 31 de Janeiro, enquanto que as fotografias de Luís Monteiro permanecerão entre 7 de Janeiro e 26 de Fevereiro. Ambas as exposições têm entrada gratuita.