Hospital da Figueira conta com mais 33 novos médicos internos

O Hospital da Figueira recebeu esta segunda-feira 33 novos médicos internos, agora distribuídos pelas especialidades de Cirurgia Geral, Medicina Interna, Ortopedia e Pediatria.

Ana Raquel Santos, presidente do conselho de administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz, deu as boas-vindas aos clínicos e desejou que “a experiência seja excelente e duradoura e que juntos possamos todos crescer”.

Com estas admissões, o Hospital da Figueira possui um total de 62 médicos em formação, contanto com os que transitaram dos anos anteriores.