Fábrica da Navigator na Figueira investe nas energias renováveis com nova caldeira de biomassas

A Navigator Company investiu 55 milhões de euros numa nova caldeira de biomassa, hoje inaugurada, no complexo industrial da Figueira da Foz, com o objectivo de gerar energia térmica a partir da biomassa residual florestal para os processos produtivos da empresa.

“Este investimento permitirá à empresa reduzir as emissões de dióxido de carbono fóssil, no complexo industrial da Figueira da Foz, em cerca de 150 mil a 200 mil toneladas por ano, o que representa 30% das emissões do grupo já em 2021”, segundo comunicado hoje divulgado pela empresa.

O novo equipamento terá uma maior capacidade e um desempenho ambiental muito mais exigente, permitindo que se gere energia térmica para os processos produtivos da empresa, a partir da biomassa residual florestal, garantindo eficiências significativamente mais elevadas na geração da energia (co-geração).

A inauguração da caldeira está enquadrada na estratégia de descarbonização da empresa que decidiu, em 2019, antecipar as metas europeias e propor o ano de 2035 para atingir a neutralidade carbónica de todos os seus complexos industriais e, nessa data, conseguir

uma redução de 86% das suas emissões de CO2.

No funcionamento desta nova estrutura serão utilizadas, anualmente, cerca de 400 mil toneladas de biomassa. Metade deste valor é composta por resíduos resultantes do

descasque interno da madeira do eucalipto (casca e serrim), aos quais se juntam 200 mil toneladas de biomassas residuais florestais adquiridas no exterior, decorrentes das operações de gestão florestal e de limpeza de áreas rurais.

A companhia sublinhou ainda que a fábrica da Figueira da Foz será a “primeira do grupo com energia eléctrica totalmente produzida a partir de fontes renováveis”.