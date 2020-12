Aviso amarelo para o distrito – mar agitado, chuva e rajadas fortes até quarta-feira

O distrito de Coimbra vai estar hoje e quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, agitação marítima e chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Entre hoje e as 06h00 de quarta-feira está prevista a existência de vento forte do quadrante sul, com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/hora) no litoral e nas terras altas.

Quanto à precipitação, o IPMA avisa que haverá chuva persistente, por vezes forte, até às 21h00 de quarta-feira.

Está também previsto que entre as 18h00 de hoje e até às 21h00 de quarta-feira, haverá a agitação marítima, com ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) recomenda “a toda a comunidade marítima e à população em geral um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras”.

A AMN recomenda também reforço da amarração e a “vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas”. Devem também ser evitados passeis junto ao mar e à orla costeira, nas arribas e nas praias, e a “prática de atividades lúdicas” nas zonas expostas à agitação marítimas ou a “pesca lúdica”.