António Mota Cardoso, presidente da colectividade aniversariante, diz que obras de restauro do salão estão concluídas, após um mês de intervenção e com um montante a rondar os 25 mil euros, e conseguiram dar “continuidade à dignidade de um espaço nobre como é o nosso”.

As aulas continuam com as regras de distanciamento exigidas pelas autoridade de saúde e o festejo desta data é atípico, “mas com o olhar no futuro”.