Covid-19: Figueira com 236 casos activos – cinco novos casos registados nas últimas 24h

O concelho da Figueira da Foz registou hoje cinco novos casos de pessoas infectadas com covid-19, totalizando o número de casos registados desde Março para 1591, segundo o relatório de situação epidemiológica partilhado pela Câmara Municipal.

Quanto a lares e IPSS’s, o relatório revela que existem quatro casos activos no Centro Geriátrico Luís Vegas Nascimento, um no Cantinho do Marnoto, três no Centro Social Ferreira-a-Nova e um no Centro Social S. Salvador.

No relatório estava também reportado que o concelho tem 236 casos activos e que 1298 pessoas recuperaram da doença. O total acumulado de óbitos é de 57.